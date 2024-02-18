Оппозиция: правительство отказалось от ответственности за пожилых людей

«Так Санду видит “евростандарты” в Молдове. А что со средней продолжительностью жизни? По данным за 2022-й, она составляет 71 год. Это всего на 1,5 года выше, чем в 2020 году. И эти цифры далеки от средних по Евросоюзу, где продолжительность жизни превысила 80 лет», — пишет Алексей Лунгу.