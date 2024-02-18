Оппозиция: правительство отказалось от ответственности за пожилых людей

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Правительство Молдовы просто отказалось от ответственности за пожилых граждан страны, мнением в соцсети поделился лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу.
Так, он прокомментировал сообщение о том, что с 1 июля нынешнего года в Молдове женщины будут выходить на пенсию в 61 год, то есть на полгода позже, чем в 2023 году.
«Да, демографическая политика меняется во всем мире в связи со старением населения. Но ежегодно поднимать пенсионный возраст, забыв, что в Молдове практически самый низкий уровень жизни в Европе — преступно».
Он напомнил, что, по существующим правилам, уже через четыре года возраст выхода на пенсию для женщин составит 63 года и сравняется с мужским. Так президент страны видит внедрение в республике евростандартов, отмечает оппозиционер.
«Так Санду видит “евростандарты” в Молдове. А что со средней продолжительностью жизни? По данным за 2022-й, она составляет 71 год. Это всего на 1,5 года выше, чем в 2020 году. И эти цифры далеки от средних по Евросоюзу, где продолжительность жизни превысила 80 лет», — пишет Алексей Лунгу.
Политик считает, что таким образом власти страны снимают с себя ответственность за старшее поколение.
«Наше правительство просто отказалось от ответственности за людей старшего возраста. Иначе как объяснить обман с пенсиями, которые будут проиндексированы всего на 4,2% вместо обещанных властями 6%? И пенсионерам уже сейчас приходится выбирать: поесть или заплатить коммуналку».
В таких условиях неудивительно, что Молдова переживает острую депопуляцию, сопровождающуюся оттоком населения, в первую очередь, молодежи, за рубеж, отмечает Лунгу.
«Здесь уже никто не рассчитывает дожить до старости. В условиях выживания, созданными пасовцами, не приходится мечтать даже о мизерной пенсии».
Ранее депутат от парламентской оппозиции — Блока коммунистов и социалистов — Владимир Односталко напомнил, что правящая в стране партия PAS отменила закон социалистов о понижении пенсионного возраста.