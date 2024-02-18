Позднее, 14 февраля, он сообщил, что группа солдат украинской армии сдалась в плен на линии боевого соприкосновения под селом Работино. По информации Рогова, украинское командование направило этих солдат на позиции, уже занятые Вооруженными силами России. Россияне подпустили украинцев к этим позициям, и те добровольно сдались.