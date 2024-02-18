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Рогов сообщил о продвижении российских сил у Работино

Российские силы заняли четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении. Об этом 18 февраля заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Источник: РИА "Новости"

«За вчерашний день и сегодняшнюю ночь мы взяли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино», — отметил он в разговоре с ТАСС.

Рогов уточнил, что данная операция длилась в течение дня 17 февраля и ночи 18 февраля.

Ранее, 7 февраля, Рогов сообщил о продвижении ВС России в Запорожской области. Он рассказал, что российская армия выбила бойцов ВСУ из некоторых опорных пунктов к северу от села Приютного. Населенный пункт находился в серой зоне несколько месяцев.

Позднее, 14 февраля, он сообщил, что группа солдат украинской армии сдалась в плен на линии боевого соприкосновения под селом Работино. По информации Рогова, украинское командование направило этих солдат на позиции, уже занятые Вооруженными силами России. Россияне подпустили украинцев к этим позициям, и те добровольно сдались.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.