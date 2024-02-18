Премьер-министр Болгарии подаст в отставку 6 марта

«6 марта я подам в отставку. Существует нормальная конституционная процедура и правительство продолжит выполнять свои обязанности, пока не будет принято следующее решение. Если ему не будут мешать работать, то драмы никакой нет», — сообщил глава правительства.
Денков уточнил, что вопрос о том, кто возглавит в новом правительстве министерство иностранных дел, остается открытым.
«В отношении министерства иностранных дел необходимо найти решение, которое будет приемлемо для двух сторон (представители правящего большинства — объединение коалиций “Продолжаем перемены” и “Демократическая Болгария” (ПП — ДБ), коалиции партии “Граждане за европейское развитие Болгарии” и Союза демократических сил (ГЕРБ — СДС) — прим. ТАСС). Необходимо иметь контакты с внешними партнерами и эти контакты будет легче всего реализовать в том случае, если с [Марией] Габриэль мы просто поменяемся местами (Габриэль станет премьером, а Денков — вице-премьером и министром иностранных дел — прим. ТАСС). Предстоит разговор, потому что решение проблемы зависит от другой стороны», — сказал он.
Договоренности о ротационном правительстве Болгарии были достигнуты коалицией партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» с Союзом демократических сил и коалицией политических движений «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» после выборов в парламент 2 апреля 2023 года. Денков был избран главой болгарского правительства 6 июня и должен в марте передать свой пост Габриэль.