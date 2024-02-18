Премьер-министр Болгарии подаст в отставку 6 марта

«В отношении министерства иностранных дел необходимо найти решение, которое будет приемлемо для двух сторон (представители правящего большинства — объединение коалиций “Продолжаем перемены” и “Демократическая Болгария” (ПП — ДБ), коалиции партии “Граждане за европейское развитие Болгарии” и Союза демократических сил (ГЕРБ — СДС) — прим. ТАСС). Необходимо иметь контакты с внешними партнерами и эти контакты будет легче всего реализовать в том случае, если с [Марией] Габриэль мы просто поменяемся местами (Габриэль станет премьером, а Денков — вице-премьером и министром иностранных дел — прим. ТАСС). Предстоит разговор, потому что решение проблемы зависит от другой стороны», — сказал он.