Губернатор Хоценко выступил на плацу Кадетского корпуса в фирменной куртке

— Красиво преобразилась эта площадка, которая долгое время не задействовалась, и мы решили попробовать провести здесь спортивное массовое мероприятие, — сказал он. — Зимние виды спорта — любимые для нашего региона, и очень важно прийти на зимний праздник вместе со своими семьями, активно провести время, подурачиться, поиграть в волейбол, керлинг, в хоккей на валенках. Я вас поздравляю с Днем зимних видов спорта, давайте гордиться историей нашего спорта, сегодняшним днем и верить в большое спортивное будущее нашего региона и нашей страны!