Губернатор Хоценко выступил на плацу Кадетского корпуса в фирменной куртке

В воскресенье, 18 февраля, в Омске на территории старого Кадетского корпуса отмечали День зимних видов спорта. Праздник отмечается ежегодно с 2015 года и первоначально был приурочен ко дню старта Зимних Олимпийских игр-2014, которые проходили в Сочи.
На праздник пришёл и губернатор Омской области Виталий Хоценко. Глава региона появился на публике в фирменной куртке с шевроном на рукаве, на котором изображён герб Омской области.
— Красиво преобразилась эта площадка, которая долгое время не задействовалась, и мы решили попробовать провести здесь спортивное массовое мероприятие, — сказал он. — Зимние виды спорта — любимые для нашего региона, и очень важно прийти на зимний праздник вместе со своими семьями, активно провести время, подурачиться, поиграть в волейбол, керлинг, в хоккей на валенках. Я вас поздравляю с Днем зимних видов спорта, давайте гордиться историей нашего спорта, сегодняшним днем и верить в большое спортивное будущее нашего региона и нашей страны!
Площадки праздника были посвящены различным зимним видам спорта: от хоккея до биатлона. Это первое за долгие годы событие со свободным доступом для омичей, которое проходит на территории старого Кадетского корпуса.