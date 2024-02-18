Кандидат в президенты США предостерегла от возможного конфликта с Россией

«(Президент РФ Владимир — ред.) Путин заявил, что когда он возьмет Украину, Польша и балтийские страны будут следующими. Он сейчас размещает солдат вокруг этих стран… если это произойдет, то страны НАТО немедленно втянут Америку в войну», — заявила она в интервью телеканалу ABC.
По словам Хейли, Украина не просит посылать ей военнослужащих, а только снаряжение и боеприпасы.
«Нам нужно дать то, что им нужно, чтобы они смогли победить, тем самым, мы сможем предотвратить отправку своих военнослужащих для сражений», — добавила она.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».