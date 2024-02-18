Губернатор Хоценко объявил имена 47 победителей омского кадрового конкурса «ПРОдвижение»

— Теперь осталось выбрать, куда именно пойти учиться. Вариантов очень много, несколько из них рекомендовал сам губернатор! Нам даже дали время на раздумья… А главное, дали шанс высказать идеи и повлиять на свои профильные отрасли, обеспечив диалог с правительством. Я постараюсь этот шанс использовать.