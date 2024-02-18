Губернатор Хоценко объявил имена 47 победителей омского кадрового конкурса «ПРОдвижение»

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил победителей первого в Сибири регионального кадрового конкурса «ПРОдвижение». Ими стали 47 человек: все получили сертификаты на 1 млн рублей для обучения по управленческой тематике и шансы войти в резерв управленческих кадров Омской области.
— Планировалось, что победителей будет 45, но, посмотрев результаты, решили добавить двух человек, поскольку число баллов участников было равным, — объяснил губернатор.
Напомним: уникальный кадровый конкурс был запущен в сентябре 2023 года — на него зарегистрировались 8224 участника, 223 из которых прошли в финал. Нынче в феврале финалисты прошли несколько этапов состязаний, по итогам которых определены победители. По словам губернатора, не все верили, что конкурсанты и впрямь смогут войти в резерв управленцев региона.
Но уже в ближайшее время омичи увидят результаты. После собеседований часть победителей получат кадровые предложения. Тех же, кто не готов работать на управленческих должностях, пригласят в экспертный клуб под руководством губернатора.
— Работа только начнется, важная, ответственная… Вам предстоит выстраивать процессы, оценивать чужие идеи и предлагать свои, отстаивать собственную точку зрения, работать в команде. Для этого — научиться управлять изменениями, адаптироваться к новым условиям и быстро принимать точные решения, — сказал Виталий Хоценко.
И добавил:
— Когда мы подводили итоги, то удивились: 60 процентов победителей — девушки, 40 процентов — мужчины. Девушки снова дали фору…
Одна из победительниц, Екатерина Колобова, рассказала «КП Омск»:
— К участию в конкурсе меня побудили два фактора. Во-первых, я заинтересована в процветании своего города — хочу видеть Омск красивым и успешным! Во-вторых, я бросила вызов самой себе! Ждала от конкурса ярких впечатлений, нового, интересного. И мои ожидания полностью оправдались! Столько умных, достойных людей собрались вместе! И тем неожиданнее и приятнее стала победа.
У Екатерины два высших образования, теперь ее привлекает искусственный интеллект.
— Я благодарна нашему губернатору и его команде за то, что организовали такой прорывной проект, дали шанс тысячам специалистов проявить себя и продвинуться к своей цели, — говорит девушка.
Еще одна победительница, Полина Данильченко, призналась:
— Разумеется, изначально хотелось победить. А уже во время конкурса пришла к пониманию, что участие в финале — это уже колоссальный опыт и повод для гордости. Но все равно было так приятно услышать свое имя в числе призеров!
Полина тоже ждала от конкурса новых возможностей, ей хочется менять в лучшую сторону и родной Омск, и свою профессиональную сферу (IT и информационная безопасность).
— Теперь осталось выбрать, куда именно пойти учиться. Вариантов очень много, несколько из них рекомендовал сам губернатор! Нам даже дали время на раздумья… А главное, дали шанс высказать идеи и повлиять на свои профильные отрасли, обеспечив диалог с правительством. Я постараюсь этот шанс использовать.
Полный список победителей «ПРОдвижения-2024»:
1. Абдрахманова Маржан Нурзадаевна (г. Омск, Министерство имущественных отношений Омской области);
2. Амельянович Оксана Викторовна (г. Тара, БОУ ДО «Центр детского творчества им. Л. А. Вандышевой» Тарского муниципального района Омской области);
3. Белавина Марина Валерьевна (г. Омск, БУЗОО «Городская поликлиника 10»);
4. Блажевич Алексей Викторович (г. Омск, КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17»);
5. Васильев Владислав Дмитриевич (г. Омск, Газпромнефть — Цифровые решения);
6. Вилисов Дмитрий Викторович (г. Омск, АО «Почта России»);
7. Вязанкина Анна Александровна (с. Бергамак, МБОУ «Бергамакская СОШ»);
8. Голованов Дмитрий Александрович (г. Омск, ООО «Производственно-инжиниринговый центр сельскохозяйственного машиностроения»);
9. Данильченко Полина Александровна (г. Омск, ООО «ИВТ»);
10. Егорова Анжелика Юрьевна (г. Омск, Арбитражный суд Омской области);
11. Зязев Павел Александрович (г. Сургут, АО «Россети Тюмень»);
12. Калашников Александр Андреевич (г. Омск, Омский региональный филиал АО «Россельхозбанк»);
13. Калинина Валерия Сергеевна (г. Омск, АНПОО «ОмАЭиП»);
14. Ковязина Наталья Анатольевна (г. Тара, БУ Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения “Надежда” Тарского района»);
15. Колобова Екатерина Владимировна (г. Омск, главное управление финансового контроля Омской области);
16. Коржов Иван Сергеевич (г. Омск, БУ Омской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»);
17. Ларина Елена Андреевна (г. Омск, ООО «Стройпроект-07»);
18. Ленберг Алексей Владимирович (г. Омск, Межрайонная ИФНС России № 9 по Омской области);
19. Липперт Владимир Николаевич (г. Омск, БУЗОО ГП№ 3);
20. Литау Наталья Валерьевна (г. Омск, БОУ ДПО Институт развития образования Омской области);
21. Малёнова Евгения Дмитриевна (г. Омск, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского);
22. Мальцев Сергей Николаевич (г. Омск, Министерство здравоохранения Омской области);
23. Маркелов Дмитрий Юрьевич (с. Азово, ФГКОУ ВО «Омская академия МВД России»);
24. Масягина Ольга Юрьевна (г. Омск, БУ ОО ДО «ЦДНВ “Исток”»);
25. Матвеев Вадим Сергеевич (г. Омск, Администрация города Омска);
26. Медведева Екатерина Викторовна (г. Омск, ГК «Титан»);
27. Медведева Наталья Юрьевна (г. Тара, БУК «Омский государственный Северный драматический театр имени М. А. Ульянова»);
28. Мищенко Ольга Владимировна (г. Омск, ФГБОУ ВО «СибАДИ»);
29. Наумова Ольга Васильевна (г. Омск, БУЗОО «Городская поликлиника № 15»);
30. Ниязова Елена Марсовна (г. Омск, индивидуальный предприниматель);
31. Орлова Екатерина Витальевна (г. Омск, БУ Омской области «Центр психолого-медико-социального сопровождения»);
32. Палеха Наталья Сергеевна (г. Омск, Министерство финансов Омской области);
33. Поминов Дмитрий Юрьевич (г. Омск, АНО ДО «Роботикс Омск»);
34. Пономарева Елена Александровна (г. Омск, Управление Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску);
35. Прилепская Валентина Викторовна (г. Омск, АО «Группа компаний “Титан”»);
36. Самигулова Татьяна Михайловна (г. Омск, Министерство экономики Омской области);
37. Самохвалова Александра Юрьевна (г. Омск, Администрация города Омска);
38. Самсонова Елена Сергеевна (г. Омск, Газпромнефть-Каталитические системы, ООО);
39. Седукин Сергей Олегович (г. Омск, АО «Омскавтодор»);
40. Сухих Андрей Витальевич (г. Омск, Главное государственно-правовое управление Омской области);
41. Терехова Юлия Юрьевна (г. Омск, БОУ г. Омска «Инженерно-технологический лицей № 25»);
42. Фомин Вадим Анатольевич (г. Омск, ООО «Лента»);
43. Хафизов Андрей Сергеевич (г. Омск, ООО «ИнфраГЧП-А»);
44. Черненко Сергей Владимирович (г. Омск, ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации);
45. Шмакова Ирина Андреевна (г. Калачинск, Комитет по образованию Администрации Калачинского муниципального района);
46. Шундеева Лариса Павловна (г. Омск, Администрация Нижнеиртышского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области);
47. Щербаков Василий Сергеевич (г. Омск, Центральный банк Российской Федерации (Отделение Омск)).