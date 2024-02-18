Алейник и Додик обсудили в Минске вопросы региональной безопасности

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик провели встречу, сообщила пресс-служба белорусского МИД.
Отмечается, что стороны обсудили активизацию взаимодействия в различных сферах — промышленности, образовании, здравоохранении, научно-технической отрасли.
Не обошли стороной Алейник и Додик международную повестку, в том числе вопросы региональной безопасности.
Визит Милорада Додика.
Визит президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины в Беларусь начался 17 февраля и продлится по 19 февраля, у него насыщенная программа. Лидер боснийского энтитета проведет в Беларуси ряд встреч и переговоров, а также посетит некоторые промышленные предприятия и Национальную академию наук.
В предыдущий раз Додик — тогда он занимал пост председателя президиума Боснии и Герцеговины — был в Беларуси с визитом летом 2019 года, во время проведения в белорусской столице II Европейских игр. Он встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко. Свой нынешний визит Милорад Додик анонсировал еще в декабре 2023 года.