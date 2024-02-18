Алейник и Додик обсудили в Минске вопросы региональной безопасности

В предыдущий раз Додик — тогда он занимал пост председателя президиума Боснии и Герцеговины — был в Беларуси с визитом летом 2019 года, во время проведения в белорусской столице II Европейских игр. Он встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко. Свой нынешний визит Милорад Додик анонсировал еще в декабре 2023 года.