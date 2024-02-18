В Молдавии еврогранты запретили тратить на памятники советским воинам

«На минувшей неделе получил несколько сигналов от глав населенных пунктов нашей страны. В заявках на гранты для благоустройства территории они указали и восстановление памятников советским воинам. Монументы эти, как правило, возведены в сельских парках и на центральных площадях. Распределители европейской гуманитарки строго-настрого запретили включать такие объекты в проекты финансирования, грозя отказать в выделении гранта».