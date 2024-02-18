В Молдавии еврогранты запретили тратить на памятники советским воинам

КИШИНЕВ, 18 фев — РИА Новости. Администрациям населенных пунктов Молдавии негласно запрещают включать восстановление памятников советским воинам в проекты финансирования, грозя отказать в выделении гранта, заявил глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения республики Алексей Петрович.
«На минувшей неделе получил несколько сигналов от глав населенных пунктов нашей страны. В заявках на гранты для благоустройства территории они указали и восстановление памятников советским воинам. Монументы эти, как правило, возведены в сельских парках и на центральных площадях. Распределители европейской гуманитарки строго-настрого запретили включать такие объекты в проекты финансирования, грозя отказать в выделении гранта».
По его словам, при этом распределяющих еврогранты не смущает, что люди, увековеченные на этих памятниках, за эту самую Европу и погибли, навсегда оставшись в полях Польши, Венгрии, Австрии, Германии.
«Эту дикость озвучивают неофициально, приучая людей к мысли о бессмысленности сохранения памятников советским воинам на молдавской земле», — подчеркнул Петрович.
Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года — Ясско-Кишиневская операция. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.