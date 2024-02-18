Парламент включил НАЦ в систему органов госбезопасности Молдовы

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) включен в систему органов госбезопасности Молдовы, соответствующий законопроект был принят в окончательном чтении голосами 53 депутатов.
По мнению авторов проекта, законодательные изменения необходимы, поскольку существующий в Молдове закон «Об органах госбезопасности» устанавливает в числе их полномочий борьбу с терроризмом, организованной преступностью и коррупцией, но сфера коррупции не закреплена за какой-либо структурой, указанной в документе.
Ранее законопроект получил одобрение правительства. Министр внутренних дел Адриан Эфрос, представляя инициативу в кабинете министров, заявил, что сфера противодействия коррупции в республике не обеспечивается каким-либо органом власти, при этом национальная безопасность поддерживается только совместными усилиями всех уполномоченных структур.
Министр также заявил о необходимости создать межведомственную рабочую группу для разработки нового проекта закона о государственной безопасности и органах госбезопасности.