Парламент включил НАЦ в систему органов госбезопасности Молдовы

По мнению авторов проекта, законодательные изменения необходимы, поскольку существующий в Молдове закон «Об органах госбезопасности» устанавливает в числе их полномочий борьбу с терроризмом, организованной преступностью и коррупцией, но сфера коррупции не закреплена за какой-либо структурой, указанной в документе.