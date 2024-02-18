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Совет нацбезопасности США обсудил план противостояния России в космосе

Совет национальной безопасности США обсудил план противостояния России в космосе, речь шла об ответе на «возможную угрозу». Об этом заявил 18 февраля глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер в эфире телеканала NBC News.
Источник: AP 2023

«Мы встретились с Джейком Салливаном (советник президента США по национальной безопасности.— Ред.), и он начал разрабатывать план, который, надеюсь, сможет стать ответом. Нам необходимо убедиться, что мы предотвратим то, что может привести к международному кризису», — сказал он.

Кроме того, главы МИД стран «большой семерки» обсудили ограничения в космосе после появления информации о «возможных инициативах России», рассказал 17 февраля глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни на пресс-конференции в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Встреча произошла на фоне появившихся в США заявлений о якобы «намерений России» размещать ядерное оружие в космическом пространстве.

«Мы посвятили ясное послание о том, чтобы в космосе не превышались определенные лимиты, после того, как поступили новости о возможных ядерных инициативах России в космосе», — отметил глава итальянской дипломатии.

14 февраля сообщалось, что власти США проинформировали американский конгресс и свои страны-союзники в Европе о якобы новых разведданных по поводу военных возможностей России. Отмечалось, что такие возможности якобы связаны с попытками РФ создать ядерное оружие для его последующего размещения в космосе.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что информация о том, что Россия якобы намерена разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой США.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что эти сообщения США являются лживыми и абсурдными.

16 февраля Песков сообщил журналистам, что США пока не обращались к России на тему слухов о разработке противоспутникового оружия.

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