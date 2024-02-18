Совет нацбезопасности США обсудил план противостояния России в космосе

«Мы встретились с Джейком Салливаном (советник президента США по национальной безопасности.— Ред.), и он начал разрабатывать план, который, надеюсь, сможет стать ответом. Нам необходимо убедиться, что мы предотвратим то, что может привести к международному кризису», — сказал он.