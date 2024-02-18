Премьер Эстонии призвала ЕС выпустить облигации для развития ВПК и помощи Киеву

3 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что коалиция западных стран, которые являются союзниками Украины, планирует выпуск долговых обязательств для помощи Киеву, используя в качестве гарантии погашения долга замороженные активы России. Согласно плану, распространенному Бельгией среди стран G7, РФ будет предложено погасить долговые обязательства, а в случае отказа ее активы будут конфискованы.