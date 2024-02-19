Симоньян высказалась о российском гражданстве по этническому признаку

Она рассказала о встрече с главой СК Александром Бастрыкиным, где одной из тем, задевших их обоих «за живое», стало гражданство для русских.
«Мы видим бесконечные случаи, когда какой-нибудь 17-летний подонок ввязался в драку, оскорбил, ударил ветеранов СВО или кого-то еще. <…> И вдруг выясняется, что он — гражданин России, получил гражданство год назад или полгода назад. <…> А мы бьемся совместно с МВД <…>, просто когтями добываем гражданство нашим русским людям, которые когда-то уехали в Казахстан по комсомольской стройке, например. Хватит нам стесняться себя, хватит нам стесняться слова “русский”. <…> Я просто призываю, пока не поздно, законы поменять», — заявила Симоньян.
По ее словам, разговор об этом идет много лет, «а воз и ныне там». Главред «России сегодня» и RT напомнила, что некоторые зарубежные страны, не стесняясь, дают гражданство именно по этническому признаку.
«Я хочу еще раз призвать перестать этого стесняться — давать гражданство по этническому признаку. Этого не постеснялась даже Германия, которая <…> вопросами, касающимися этнических признаков в силу своей собственной истории <…> напугана, и, казалось бы, у нее должна быть прививка, <…> чтобы слово такое — “этнос” — не произносить вообще на столетия вперед. Ан, нет <…>. Можешь доказать, что ты этнический немец, справку, что бабушка у тебя там была? Пожалуйста, welcome», — отметила медиаменеджер.
Симоньян уточнила, что таким образом гражданство дает Греция и Израиль. Она добавила, что нужно открыть «ворота нашей страны русскому миру».