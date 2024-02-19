Симоньян высказалась о российском гражданстве по этническому признаку

«Я хочу еще раз призвать перестать этого стесняться — давать гражданство по этническому признаку. Этого не постеснялась даже Германия, которая <…> вопросами, касающимися этнических признаков в силу своей собственной истории <…> напугана, и, казалось бы, у нее должна быть прививка, <…> чтобы слово такое — “этнос” — не произносить вообще на столетия вперед. Ан, нет <…>. Можешь доказать, что ты этнический немец, справку, что бабушка у тебя там была? Пожалуйста, welcome», — отметила медиаменеджер.