Глава Минздрава Ходжаев — о ценах в частных клиниках, протезах в Беларуси и медицине в регионах

Здравоохранение на особом контроле у главы государства. В первую очередь критика была в отношении региональных учреждений — районных больниц, ФАПов. По поручению президента работала мониторинговая группа. Министр рассказал, как сегодня обстоят дела.
«Материально-техническая база не соответствует современному этапу и требует особого внимания, исправления в кратчайшие сроки. Оснащение ФАПов на сегодня пересмотрено, доведено до тех стандартов, которые позволяют оказать квалифицированную, современную, качественную медицинскую помощь на данном уровне ее оказания. У нас существует план, по которому наши преподаватели кафедр от всех вузов выезжают в сельские местности, в районы — там, где они наиболее востребованы. Граждане должны знать, что они туда приезжают. Они должны быть информированы заранее, за неделю, за две. Это будет продолжено на системной, постоянной основе».
Еще один вопрос — очереди на протезирование суставов. Ходжаев рассказал, насколько удалось их сократить.
«По тазобредренным суставам у нас существует очередь — 11 779 человек. По коленным суставам у нас очередь — 14 058 человек. По тазобедренным суставам с 23 мая 2023 года очередь сократилась на 17%. По коленным суставам на ту же дату очередь сократилась на 10%. Если смотреть на абсолютные цифры, то это достаточно мало. Если же мы посмотрим на комплекс тех мероприятий, которые были выполнены, то это значимый труд. И на сегодняшний день более 200 специалистов уже могут это делать. И еще на 2024 год 81 специалист будет это делать. Что говорит о том, что эта проблема систематично решается. И она будет решена. Важным моментом является установка правильного диагноза и той степени, когда необходимо устанавливать протез. То есть, мы должны предпринять максимум усилий по медикаментозному сопровождению, началу заболевания, по инструментальному сопровождению. Чтобы манипуляция с артроскопом была доступна в значимом количестве районных больниц, и специалисты могли ее делать. Мы взаимодействуем с компанией “Политехник”, которая совместно с китайской компаний “Вегайо” поставит на рынок Беларуси 4000 протезов тазобедренных, 2000 протезов коленных и инструментарий для их установки».
В конце января Ходжаев говорил о том, что необходимо уделить особое внимание ценам на лекарства и медуслуги. Что изменилось за это время?
«Более 70% упакованных таблеток, различных форм лекарственных препаратов белорусского производства в учреждениях здравоохранения, 90% используется белорусские лекарства. Мы на сегодня работаем над тем, чтобы этот ассортимент являлся еще большим. По ценам белорусские препараты по разным направлениям от 1,5 раз дешевле до 6 раз дешевле, чем аналоги, которые привозятся импортные».
Также министр высказался о разрыве в ценах между платными услугами в государственных поликлиниках и частных центрах.
«Стоит задача решить проблему. То есть разбежка цены по всем компонентам оказываемой помощи. Начиная от стоматологии и заканчивая УЗИ, другими манипуляциями, теми же консультациями. Консультация специалиста в организации здравоохранения может начинаться от 15 рублей. Но почему-то в частных компаниях она начинается от 50 рублей. В большинстве своем это специалисты, которые, не получив каких-то дополнительных знаний, просто переходят в частную систему, оказывают абсолютно ту же услугу. Здесь, если структуру взять цены, профессионально не будет никак отличаться. Мы должны быть равны перед законом, перед условиями и в условиях, в которых мы работаем. Тогда, наверное, и цены будут близки друг к другу, и социальная нагрузка и ответственность наших частных партнеров будет чуть другой».