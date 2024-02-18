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Глава Минздрава Ходжаев — о ценах в частных клиниках, протезах в Беларуси и медицине в регионах

Всем ли белорусам доступна высокая медицина? На этот вопрос в эфире программы «Наше время» на ОНТ ответил министр здравоохранения Александр Ходжаев.
Источник: ОНТ

Здравоохранение на особом контроле у главы государства. В первую очередь критика была в отношении региональных учреждений — районных больниц, ФАПов. По поручению президента работала мониторинговая группа. Министр рассказал, как сегодня обстоят дела.

«Материально-техническая база не соответствует современному этапу и требует особого внимания, исправления в кратчайшие сроки. Оснащение ФАПов на сегодня пересмотрено, доведено до тех стандартов, которые позволяют оказать квалифицированную, современную, качественную медицинскую помощь на данном уровне ее оказания. У нас существует план, по которому наши преподаватели кафедр от всех вузов выезжают в сельские местности, в районы — там, где они наиболее востребованы. Граждане должны знать, что они туда приезжают. Они должны быть информированы заранее, за неделю, за две. Это будет продолжено на системной, постоянной основе».

Александр Ходжаев

Еще один вопрос — очереди на протезирование суставов. Ходжаев рассказал, насколько удалось их сократить.

«По тазобредренным суставам у нас существует очередь — 11 779 человек. По коленным суставам у нас очередь — 14 058 человек. По тазобедренным суставам с 23 мая 2023 года очередь сократилась на 17%. По коленным суставам на ту же дату очередь сократилась на 10%. Если смотреть на абсолютные цифры, то это достаточно мало. Если же мы посмотрим на комплекс тех мероприятий, которые были выполнены, то это значимый труд. И на сегодняшний день более 200 специалистов уже могут это делать. И еще на 2024 год 81 специалист будет это делать. Что говорит о том, что эта проблема систематично решается. И она будет решена. Важным моментом является установка правильного диагноза и той степени, когда необходимо устанавливать протез. То есть, мы должны предпринять максимум усилий по медикаментозному сопровождению, началу заболевания, по инструментальному сопровождению. Чтобы манипуляция с артроскопом была доступна в значимом количестве районных больниц, и специалисты могли ее делать. Мы взаимодействуем с компанией “Политехник”, которая совместно с китайской компаний “Вегайо” поставит на рынок Беларуси 4000 протезов тазобедренных, 2000 протезов коленных и инструментарий для их установки».

Александр Ходжаев:

В конце января Ходжаев говорил о том, что необходимо уделить особое внимание ценам на лекарства и медуслуги. Что изменилось за это время?

«Более 70% упакованных таблеток, различных форм лекарственных препаратов белорусского производства в учреждениях здравоохранения, 90% используется белорусские лекарства. Мы на сегодня работаем над тем, чтобы этот ассортимент являлся еще большим. По ценам белорусские препараты по разным направлениям от 1,5 раз дешевле до 6 раз дешевле, чем аналоги, которые привозятся импортные».

Александр Ходжаев:

Также министр высказался о разрыве в ценах между платными услугами в государственных поликлиниках и частных центрах.

«Стоит задача решить проблему. То есть разбежка цены по всем компонентам оказываемой помощи. Начиная от стоматологии и заканчивая УЗИ, другими манипуляциями, теми же консультациями. Консультация специалиста в организации здравоохранения может начинаться от 15 рублей. Но почему-то в частных компаниях она начинается от 50 рублей. В большинстве своем это специалисты, которые, не получив каких-то дополнительных знаний, просто переходят в частную систему, оказывают абсолютно ту же услугу. Здесь, если структуру взять цены, профессионально не будет никак отличаться. Мы должны быть равны перед законом, перед условиями и в условиях, в которых мы работаем. Тогда, наверное, и цены будут близки друг к другу, и социальная нагрузка и ответственность наших частных партнеров будет чуть другой».

Александр Ходжаев:
медицина