Глава Минздрава Ходжаев — о ценах в частных клиниках, протезах в Беларуси и медицине в регионах

«По тазобредренным суставам у нас существует очередь — 11 779 человек. По коленным суставам у нас очередь — 14 058 человек. По тазобедренным суставам с 23 мая 2023 года очередь сократилась на 17%. По коленным суставам на ту же дату очередь сократилась на 10%. Если смотреть на абсолютные цифры, то это достаточно мало. Если же мы посмотрим на комплекс тех мероприятий, которые были выполнены, то это значимый труд. И на сегодняшний день более 200 специалистов уже могут это делать. И еще на 2024 год 81 специалист будет это делать. Что говорит о том, что эта проблема систематично решается. И она будет решена. Важным моментом является установка правильного диагноза и той степени, когда необходимо устанавливать протез. То есть, мы должны предпринять максимум усилий по медикаментозному сопровождению, началу заболевания, по инструментальному сопровождению. Чтобы манипуляция с артроскопом была доступна в значимом количестве районных больниц, и специалисты могли ее делать. Мы взаимодействуем с компанией “Политехник”, которая совместно с китайской компаний “Вегайо” поставит на рынок Беларуси 4000 протезов тазобедренных, 2000 протезов коленных и инструментарий для их установки».