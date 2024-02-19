В ФРГ идет проверка возможного раскрытия гостайны при одобрении «Северного потока — 2»

По информации Bild, 11 декабря 2023 года министерство обороны было проинформировано о начале проверки в отношении сотрудников Горного ведомства Штральзунда. Им грозит теперь до пяти лет лишения свободы за разглашение государственной тайны. При планировании трубопровода регулятор письменно заверил, что чувствительные данные под грифом «секретно» ни в коем случае не будут опубликованы.