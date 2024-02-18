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В США призвали исключать из НАТО страны с недостаточным оборонным бюджетом

ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил исключать из НАТО те страны, чей бюджет на оборону не соответствует обязательству для стран-членов альянса в 2% от размера ВВП.
Источник: AP 2023

«Я хочу, чтобы была система, при которой если ты не платишь, то тебя выкидывают», — сообщил он в интервью телеканалу CBS News.

По мнению Грэма, расходы на оборону в 2% от объема национальной экономики являются необходимыми для каждого участника Североатлантического альянса, однако 19 из 31 члена НАТО не выполняют это условие.

Он также поддержал желание экс-президента США Дональда Трампа добиться от союзников США больших оборонных расходов.

«Президент Трамп прав в том, что хочет от стран НАТО выполнения их обязательств в 2%. Нам нужно, чтобы это обязательство что-то значило… если ты в НАТО — плати 2%», — подчеркнул он.

НАТО