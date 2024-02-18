Пашинян в Мюнхене заявил, что Армения — не союзник России по Украине

О том, что в конфликте на Украине Армения не является союзником России, Пашинян говорил еще в прошлом году. Так, в интервью CNN Prima News в начале июня армянский премьер-министр указал, что этот конфликт вызывает у армянской стороны обеспокоенность, так как напрямую влияет на все взаимоотношения Еревана. «На Западе замечают, что мы являемся союзником России, замечают больше это. В России видят, что мы в войне на Украине не являемся их союзниками. И выходит, что мы в этой ситуации не являемся ничьими союзниками, что означает, что мы уязвимы», — говорил он.