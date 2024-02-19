В США назвали условие для мира на Украине

Сенатор добавил, что у США нет достаточного количества ресурсов для продолжения конфликта в Восточной Европе. Он также призвал западных политиков назвать конкретные сроки, в которые завершится конфликт Россией. «Нам придется иметь дело с реальностью», — заключил он.