Пенсионеры Молдовы могут сообща добиться права на адекватную пенсию через суд: Рассказываем, как это сделать

— Естественно, людям, которые считают, что нарушаются их права на достойный жизненный уровень, стоит объединиться, чем их больше, тем лучше. И надо, чтобы у всех истцов был один предмет исковых требований. К примеру, кто-то из них не получает социальные пособия или считает, что они слишком маленькие. Также и с пенсиями. Тогда можно подать иск на Национальную кассу социального страхования. Думаю, что вполне можно подать иск, связанный с отсутствием достойного жизненного уровня. Это не противоречит Конституции. Можно обратиться с иском и к правительству. Но предварительно надо отправить петицию правительству и президенту, обозначить проблему, высказать требования. Если ответа не последует, можно обращаться в суд. Такие дела могут иметь общественный резонанс, потому что нарушены права не одного человека, а группы людей, целого сообщества.