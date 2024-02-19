Пенсионеры Молдовы могут сообща добиться права на адекватную пенсию через суд: Рассказываем, как это сделать

Согласно статистике, в Молдове более 25% населения живет за чертой бедности, из них 40% — дети. В нашей стране также самый низкий доход на душу населения — менее 13% от среднеевропейского уровня.
О том, что большинство пожилых людей в Молдове очень бедны и подвергаются множественной дискриминации, говорит и эксперт ООН по правам человека Клаудия Малер, посетившая несколько городов и сел страны. Она обращает внимание, что их проблемы воспринимаются как социальные, но это нарушение прав человека. Эксперт заявила, что несмотря на повышение минимальной пенсии, она не позволяет покрывать даже базовые расходы пенсионеров. Малер призвала власти облегчить трудоустройство и присутствие на рынке труда тех, кому больше 60 лет, пишет Business Pages.
Собственно, об этих проблемах мы знаем давно. Большинство наших граждан лишены прав на достойное существование. К примеру, сплошь и рядом нарушается статья 47 Конституции Молдовы — право на социальное обеспечение и защиту, которая гласит, что «Государство обязано принимать меры для обеспечения любому человеку достойного жизненного уровня, потребного для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, в том числе пищи, одежды, жилища, медицинского ухода и необходимого социального обслуживания».
Как ни крути, достойного жизненного уровня Конституция своим гражданам не обеспечивает, точнее те, кто обязан следить за соблюдением законов. Речь идёт сотнях тысяч пожилых людей и детей, хотя граждане других возрастных категорий тоже могут попасть в беду. Могут ли они как-то защитить свои права? Например, обратиться в суд?
— Теоретически да, хотя в своей практике я о таких делах не слышал, — отвечает юрист, член юридического Совета Общественной организации «Люди за права человека» Геннадий Фокша. — В Конституции есть статья 20, которая гарантирует гражданам свободный доступ к правосудию. В гражданско-процессуальном Кодексе тоже есть статья, в которой указано, что гражданам не может быть отказано в иске.
— Но едва ли какой-то бедный пенсионер станет в частном порядке подавать такой иск. Наверное, проще, когда собирается группа людей?
— Естественно, людям, которые считают, что нарушаются их права на достойный жизненный уровень, стоит объединиться, чем их больше, тем лучше. И надо, чтобы у всех истцов был один предмет исковых требований. К примеру, кто-то из них не получает социальные пособия или считает, что они слишком маленькие. Также и с пенсиями. Тогда можно подать иск на Национальную кассу социального страхования. Думаю, что вполне можно подать иск, связанный с отсутствием достойного жизненного уровня. Это не противоречит Конституции. Можно обратиться с иском и к правительству. Но предварительно надо отправить петицию правительству и президенту, обозначить проблему, высказать требования. Если ответа не последует, можно обращаться в суд. Такие дела могут иметь общественный резонанс, потому что нарушены права не одного человека, а группы людей, целого сообщества.
— То есть, сначала люди действуют, так сказать, мирным путём, а потом пытаются решить вопрос посредством обращения в судебные инстанции?
— Примерно так. Если правительство проигнорировало петицию граждан, на следующем этапе оно может стать ответчиком.
— Но, скорее всего, в судах это дело будет затягиваться…
— Существуют определённые сроки рассмотрения дел в судах. Добавлю, что группа людей, их может быть сколько угодно, выбирает одного представителя, который и ходит на все заседания и представляет интересы группы. В таком случае присутствия всех истцов не требуется. Тем более, если их будет очень много, они просто не поместятся в зале суда. На заседания могут несколько раз не явиться представители ответчика, но и к ним можно применить законные меры. В связи с тем, что такое дело имеет общественную значимость и затрагиваются интересы группы лиц, суд может рассмотреть дело в разумные сроки.
— Разумные сроки, это сколько?
— Если дело будет под контролем общественности, подключатся СМИ, думаю, в течение полугода суд сможет вынести решение.
Далее можно представить два варианта. Суд признаёт, что права истцов нарушены, их требования обоснованы и ответчик обязан их выполнить. Это предположение на грани фантастики, но вдруг? Представляете глаза премьер-министра господина Речана, когда он услышит о том, что правительство должно повысить уровень жизни группе граждан? А ведь их примеру могут последовать другие. И что тогда начнётся сложно даже представить!
Другой вариант — суд исковые заявления не удовлетворил. Тогда можно сделать следующий шаг и обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Естественно для подготовки документов и оплату адвоката нужны деньги. Но чем больше людей, тем меньше каждый из них заплатит, чтобы собрать необходимую сумму. Естественно, каждый человек должен представить справку о доходах, квитанции на оплату счётов, приобретение необходимых лекарств
Но у людей есть ещё один способ заявить о своих правах — обратиться за помощью в одну из правозащитных организаций, работающих в Молдове. Их у нас достаточно, главное не нарваться на тех, кто работает под определённый проект, и, когда деньги заканчиваются, заканчивается и работа. Общественная организация имеет права защищать права граждан в судебных инстанциях разных уровней.