«Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — сказал Рудской.
По его словам, офицеры НАТО «непосредственно» осуществляют подготовку военных операций украинских вооружённых сил.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается.
В декабре Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость.
Как ранее сообщали в оборонном ведомстве, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.