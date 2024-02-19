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Солдаты НАТО воюют на Украине под видом наемников, заявили в Минобороны

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Военнослужащие НАТО под видом наемников участвуют в боевых действиях на Украине, заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда».
Источник: Reuters

«Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — сказал Рудской.

По его словам, офицеры НАТО «непосредственно» осуществляют подготовку военных операций украинских вооружённых сил.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается.

В декабре Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость.

Как ранее сообщали в оборонном ведомстве, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.

НАТО