Стало известно о попытках Запада предотвратить развал ВСУ

По их словам, на фоне потери территорий и нехватки боеприпасов украинская армия распадается. «План, описанный или озвученный в интервью с восемью законодателями США и пятью иностранными чиновниками, состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться», — подчеркнул автор.