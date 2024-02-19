Генштаб ВС РФ не исключил нового контрнаступления ВСУ при помощи Запада

«ВСУ всё еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления», — сказал он.
Ранее, 17 февраля, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Он подчеркнул, что освобождение города военными РФ позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и значительно обезопасить город от ударов киевского режима.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин заслушал первые доклады Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова об освобождении Авдеевки в 4:00 того же дня. После доклада Путин поздравил российских военнослужащих с этим успехом и важной победой на поле боя. Тогда же он поблагодарил войска группировки «Центр» и их командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева за бои за Авдеевку.
Американский телеканал Fox News 17 февраля назвал освобождение Авдеевки в ДНР значительной победой Путина, которая «знаменует собой поворотный момент» в украинском конфликте на глазах у всего мира.
Президент США Джо Байден предположил, что киевский режим рискует потерять контроль над другими городами после бегства боевиков ВСУ из Авдеевки.
12 февраля американский журналист Такер Карлсон указал, что Украина не способна даже с помощью стран Запада одержать победу в конфликте. Кроме того, Карлсон отметил, что для победы Украина не обладает необходимым промышленным потенциалом, так же как и страны НАТО и США.
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер 9 февраля заявил, что Вашингтон продолжает финансирование Киева, хотя тот обречен на поражение в конфликте с Москвой.
8 февраля Джо Байден назвал ситуацию на Украине критической точкой конфликта на фоне сокращения поддержки от западных стран, которые во главе с США должны наращивать помощь.
Зампредседателя комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев 4 февраля заявил, что ситуация на фронте становится критической для ВСУ.
16 января президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ завершилось абсолютным провалом, инициатива в зоне спецоперации полностью находится у российских военнослужащих. По его словам, если так будет продолжаться, то встанет вопрос о государственности Украины.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.