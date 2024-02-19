Генштаб ВС РФ не исключил нового контрнаступления ВСУ при помощи Запада

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин заслушал первые доклады Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова об освобождении Авдеевки в 4:00 того же дня. После доклада Путин поздравил российских военнослужащих с этим успехом и важной победой на поле боя. Тогда же он поблагодарил войска группировки «Центр» и их командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева за бои за Авдеевку.