«ИнформУИК»: красноярцам подробно расскажут о выборах Президента России

Это масштабный проект адресного информирования избирателей о выборах Президента России. Более семи тысяч членов участковых избирательных комиссий во всех городах и районах края проводят поквартирный (подомовой) обход избирателей.
Председатель Избирательной комиссии края Алексей Подушкин отметил о проекте: «Главная цель проекта “ИнформУИК” — донести до каждого избирателя на территории нашего большого края информацию о том, как важно и просто принять участие в голосовании на выборах Президента страны».
До 7 марта жителей края будут информировать о датах, времени и способах голосования. В этот же период будут уточняться списки избирателей и раздаваться информационные материалы о предстоящих выборах и зарегистрированных кандидатах.
Участники проекта легко узнаваемы благодаря специальной экипировке — брендированным накидке и сумке с логотипом избирательной кампании по выборам Президента. У каждого обходчика при себе в обязательном порядке должно быть удостоверение члена участковой избирательной комиссии и мобильное приложение «ИнформУИК».
Все участники проекта прошли специальный инструктаж: как вести себя в ходе информирования, реагировать на нестандартные ситуации, как работать в мобильном приложении, позволяющем на месте уточнить есть ли конкретный человек в списке избирателей.