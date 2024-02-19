Зеленский отменил выступление на конференции в Японии по восстановлению Украины

«Изначально мы планировали показать видеопослание президента Владимира Зеленского. Однако по причинам, заявленным украинской стороной, трансляция видеопослания была отменена», — сказали они во время трансляции на YouTube. Модераторы не стали уточнять, с чем именно связано такое решение.
Правительство Японии проводит двустороннюю конференцию с украинской стороной, посвященную вопросу восстановления Украины. На ней уже выступили премьер-министр Японии Фумио Кисида и его украинский коллега Денис Шмыгаль. В мероприятии примут участие представители около 200 японских и украинских компаний, связанных с сельским хозяйством, информационными технологиями, энергетикой и другими областями. По словам представителей МИД Японии, на конференцию также планировалось пригласить представителей посольств стран G7 в Токио, а также нескольких других стран и представителей международных организаций.
Объем нового пакета помощи, который Япония намерена передать Украине в виде грантов по итогам конференции в Токио, должен составить порядка 15,8 млрд иен ($106 млн). Правительство Японии уже предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму более $7,6 млрд.