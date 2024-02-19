Депутаты Заксобрания НСО обсудили вопросы снабжения жителей коммунальными ресурсами

Напомним, из-за крупных коммунальных аварий в Левобережье Новосибирска, 19 января по поручению губернатора был введен режим ЧС. Расследовать причины возникновения дефектов и контролировать восстановление теплоснабжения поручили оперативному штабу. Глава оперативного штаба доложил о том, что в настоящее время продолжается работа по оценке материального ущерба, причиненного жителям. СГК совместно с управляющими компаниями продолжает работу по перерасчету платы за тепловую энергию, включая компенсацию за потребленную электроэнергию в период отсутствия тепла в домах.