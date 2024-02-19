Участники СВО из Приморья получили более 2000 бронежилетов

Около 2000 бронежилетов отправились из Приморья бойцам в зону СВО. Разработали их инструкторы добровольческого отряда «Тигр». Основной упор при создании сделали на максимальную защиту при минимальном весе изделия, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
«Лекала для бронежилета “Тигр” созданы группой инструкторов, опытных военнослужащих. Получив эскизы, мы стали подбирать предприятие, которые взялось бы за заказ и выполнило его достойно. Такое производство нашлось, мы работали с этими специалистами и ранее. Ребята в короткий срок модернизировали свое предприятие, приобрели необходимое оборудование для изготовления жилетов», — поделился министр по делам ГОЧС Александр Златкин.
Образцы испытали, после чего внесли необходимые изменения, чтобы улучшить изделия. Бронежилет весит 10 килограммов, но хорошо выполняет свою защитную функцию, кроме того на него можно крепить различное оборудование.
Как добавили в краевом правительстве, с начала производства бойцам на передовую отправили около 2000 изделий, которые положительно оценили представители Министерства обороны РФ.