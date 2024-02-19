Участники СВО из Приморья получили более 2000 бронежилетов

«Лекала для бронежилета “Тигр” созданы группой инструкторов, опытных военнослужащих. Получив эскизы, мы стали подбирать предприятие, которые взялось бы за заказ и выполнило его достойно. Такое производство нашлось, мы работали с этими специалистами и ранее. Ребята в короткий срок модернизировали свое предприятие, приобрели необходимое оборудование для изготовления жилетов», — поделился министр по делам ГОЧС Александр Златкин.