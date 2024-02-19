У находящегося в СИЗО депутата Сергея Натарова нашли опасные заболевания

У находящегося под стражей бывшего депутата ЗС Красноярского края и Госдумы диагностировали опасные заболевания. Об этом сообщается в его Telegram-канале,
У политика повторная медицинская экспертиза обнаружила гипертоническую болезнь 3 степени с недостаточностью сердечного кровообращения, полиневропатию и гипертензивную энцефалопатию. Эти заболевания, согласно Постановлению Правительства, препятствуют нахождению под стражей.
«Всякий раз при необходимости передвижения Сергея Васильевича для его участия в судебно-следственных действиях, при ожидании им судебного заседания в конвойном помещении суда, у него происходят обострения указанного заболевания, поэтому судебные заседания откладываются в связи с экстренными вызовами “скорой помощи”. Все это может привести к тяжелым последствиям», — сообщает адвокат Александр Хропот.
Защита уже неоднократно ходатайствовала об освобождении Натарова из-под стражи в связи с ухудшением здоровья. В ближайшее время доводы рассмотрят в Красноярском краевом суде.
Ранее сообщалось о том, что летом собирались подписи в в поддержку Натарова с целью освободить его из-под стражи в связи с ухудшением здоровья.