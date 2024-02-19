У находящегося в СИЗО депутата Сергея Натарова нашли опасные заболевания

«Всякий раз при необходимости передвижения Сергея Васильевича для его участия в судебно-следственных действиях, при ожидании им судебного заседания в конвойном помещении суда, у него происходят обострения указанного заболевания, поэтому судебные заседания откладываются в связи с экстренными вызовами “скорой помощи”. Все это может привести к тяжелым последствиям», — сообщает адвокат Александр Хропот.