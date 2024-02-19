Самарцев ждет короткая рабочая неделя

Согласно календарным праздникам, 23 февраля жители смогут отпраздновать уже в эту пятницу. Благодаря празднику, сотрудников, работающих пять дней в неделю, ждет сокращение рабочих дней. Выходные начнутся с пятницы и традиционно завершатся в воскресенье.