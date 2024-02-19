Почти тысяча фур и легковушек стоят в очереди на границах Беларуси с ЕС

По данным на 6:00, самым загруженным по-прежнему остается литовское направление, где на всех пунктах пропуска суммарно находится 480 фур. Так, в ПП «Каменный Лог» в настоящее время стоит более 210 грузовиков, в «Беняконях» — 180. Свыше 90 машин пытаются попасть в Евросоюз через погранпереход «Котловка».