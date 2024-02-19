Почти тысяча фур и легковушек стоят в очереди на границах Беларуси с ЕС

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Очередь из 970 большегрузов и легковых автомобилей образовалась на границах Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные белорусского Погранкомитета.
По данным на 6:00, самым загруженным по-прежнему остается литовское направление, где на всех пунктах пропуска суммарно находится 480 фур. Так, в ПП «Каменный Лог» в настоящее время стоит более 210 грузовиков, в «Беняконях» — 180. Свыше 90 машин пытаются попасть в Евросоюз через погранпереход «Котловка».
Очередь наблюдается и на границе Беларуси и Латвии: в пункте пропуска «Григоровщина» находится 175 фур.
Небольшая очередь из 80 большегрузов фиксируется на польско-белорусской границе. Это скопление автомобилей образовалось в пункте пропуска «Козловичи».
Что касается очередей из легковых автомобилей, то в понедельник они фиксируются на границе Беларуси с Польшей и Литвой.
Самая большая очередь из легковушек в понедельник утром наблюдается в ПП «Брест» на белорусско-польской границе, где сейчас находится 200 машин.
На границе Беларуси с Литвой 30 легковушек стоят в очереди в пункте пропуска «Каменный Лог», 25 — в «Привалке» и по 10 машин находятся на пунктах «Котловка» и «Бенякони».
Литва хочет закрыть еще два пункта пропуска.
Ранее Комиссия по национальной безопасности Литвы предложила прекратить движение товаров, транспорта и людей через пограничные пункты «Лаворишкес» (с белорусской стороны «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).
Ранее, в августе 2023 года, из шести пунктов пропуска на границе Беларуси и Литвы прекратили работу два: «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»).