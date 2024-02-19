Самарский «черный гусар» майор Владимир Тесло стал Героем России на СВО

Командир штурмового подразделения 15 бригады Второй Армии Владимир Тесло стал Героем России на специальной военной операции.
О Герое рассказала супруга командующего Второй гвардейской армии Андрея Колотовкина — Екатерина — региональный руководитель Комитет Семей Воинов Отечества.
«По совокупности совершенных героических действий, личного мужества, проявленной самоотверженности при выполнении задач по защите Родины, указом Президента гвардии майору Тесло присвоено звание Героя Российской Федерации», — сообщила в Telegram Екатерина Колотовкина.
15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада, создана в 2005 году, получила почётное наименование в честь Пятого Александрийского полка «Черных гусар» Государыни Императрицы Александры Фёдоровны.
15 бригада является единственной в Вооружённых силах Российской Федерации миротворческой бригадой.
Ранее звание Героя России было присвоено (посмертно) Гвардии младшему лейтенанту Артему Пономаренко.