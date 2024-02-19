Радий Хабиров оценил поступок биатлонистов из Башкирии на Спартакиаде-2024

«Гордимся нашими парнями из сборной Башкортостана по биатлону. В эстафете на Всероссийской Спартакиаде они стали четвёртыми, а команда Беларуси, выступавшая вне зачета, — третьей. По правилам соревнований бронзовые медали получили наши спортсмены. Но они приняли решение отдать награды белорусам. Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Илья Бурлаков, Александр Бабчин, спасибо за этот мужской поступок. Вот так и должны жить братские страны», — написал Радий Хабиров в своём телеграм-канале.