Радий Хабиров оценил поступок биатлонистов из Башкирии на Спартакиаде-2024

«Гордимся нашими парнями из сборной Башкортостана по биатлону. В эстафете на Всероссийской Спартакиаде они стали четвёртыми, а команда Беларуси, выступавшая вне зачета, — третьей. По правилам соревнований бронзовые медали получили наши спортсмены. Но они приняли решение отдать награды белорусам. Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Илья Бурлаков, Александр Бабчин, спасибо за этот мужской поступок. Вот так и должны жить братские страны», — написал Радий Хабиров в своём телеграм-канале.
Напомним, в заключительной гонке биатлонистов белорусские лыжники заняли третье место, башкирские — четвёртое. Но поскольку спортсмены из Беларуси выступали вне зачёта, «бронзу» получила сборная Башкирии. Однако Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Илья Бурлаков, Александр Бабчин после награждения приняли решение отдать заслуженные награды белорусским спортсменам, сообщало информагентство «Башинформ».