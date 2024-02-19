Казахстан отправил гуманитарную помощь разным странам на $5 млн

По данным комитета государственных доходов Министерства финансов РК, за январь-декабрь 2023 года Казахстан отправил в другие страны гуманитарной помощи на сумму 5 млн долларов США, что, впрочем, в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Такие данные приводит finprom.kz.
Объем гуманитарной помощи, полученной из-за рубежа, вырос на 3,4%, составив 25,6 млн долларов США за январь-декабрь 2023 года.
Более половины отправленной Казахстаном гуманитарной помощи пришлось на продовольственные товары: 2,8 млн долларов США — сразу на 44,1% больше, чем за январь-декабрь 2022 года. Следом идут одежда и обувь: 244,7 тыс. долларов США — на треть меньше, чем годом ранее. Ещё 89,7 тыс. долларов США пришлось на машины и оборудование — минус 33,9%. На прочие товары пришлось 1,8 млн долларов США.
Почти половину всей гуманитарной помощи, полученной из-за рубежа за январь-декабрь 2023 года, составили медикаменты: 12,1 млн долларов США — на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Еще 501,1 тыс. долларов США пришлось на одежду и обувь — в 2,2 раза меньше, чем годом ранее. На машины и оборудование пришлось 30,7 тыс. долларов США (сразу в 7,5 раза меньше, чем годом ранее), на прочие товары — 13 млн долларов США.
За январь-декабрь 2023 года Казахстан отправил гуманитарную помощь в шесть стран. Более половины объема пришлось на Афганистан, куда отправили гуманитарной помощи на 2,6 млн долларов США, из которых 2,5 млн долларов США составили продовольственные товары. Следом идут Таджикистан (1,8 млн долларов США) и Турция (338,6 тыс. долларов США). Также гуманитарная помощь была отправлена в Украину (140,3 тыс. долларов США), Египет (59,8 тыс. долларов США) и Сирию (11,5 тыс. долларов США).
Из всего объема полученной гуманитарной помощи за январь-декабрь 2023 года сразу 20,7 млн долларов США составили поставки из одной только Бельгии. Значительный объем пришелся также на Германию: 3,6 млн долларов США. Следом идут Италия (714,7 тыс. долларов США), Китай (271,3 тыс. долларов США) и Румыния (206,6 тыс. долларов США). На эти пять стран совокупно пришлось 99,5% всей полученной гуманитарной помощи.