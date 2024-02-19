Казахстан отправил гуманитарную помощь разным странам на $5 млн

Почти половину всей гуманитарной помощи, полученной из-за рубежа за январь-декабрь 2023 года, составили медикаменты: 12,1 млн долларов США — на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Еще 501,1 тыс. долларов США пришлось на одежду и обувь — в 2,2 раза меньше, чем годом ранее. На машины и оборудование пришлось 30,7 тыс. долларов США (сразу в 7,5 раза меньше, чем годом ранее), на прочие товары — 13 млн долларов США.