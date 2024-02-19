В Иркутской области ограничат деятельность точек общепита по продаже алкоголя

— Предлагается установить новое требование к размеру зала для обслуживания посетителей — не менее 50 квадратных метров, вместо текущих 20 квадратных метров. По словам Ольги Степановой, руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, целью законопроекта является уменьшение числа заведений, имитирующих кафе и бары в жилых домах и прилегающих территориях, а также поддержание общественного порядка. Эти ограничения не приведут к прекращению деятельности этих точек, так как они могут быть переориентированы в магазины, где действует ограничение на продажу алкоголя до 21:00 в жилых домах. Подобные законы уже действуют в 66 регионах России, — говорят в парламенте региона.