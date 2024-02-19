В Иркутской области ограничат деятельность точек общепита по продаже алкоголя

В Иркутской области планируется внедрить дополнительные ограничения на продажу алкоголя для точек общественного питания, расположенных в жилых домах. Предложенный проект закона, представленный губернатором региона, был обсужден на заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания под председательством Дмитрия Ружникова.
— Предлагается установить новое требование к размеру зала для обслуживания посетителей — не менее 50 квадратных метров, вместо текущих 20 квадратных метров. По словам Ольги Степановой, руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, целью законопроекта является уменьшение числа заведений, имитирующих кафе и бары в жилых домах и прилегающих территориях, а также поддержание общественного порядка. Эти ограничения не приведут к прекращению деятельности этих точек, так как они могут быть переориентированы в магазины, где действует ограничение на продажу алкоголя до 21:00 в жилых домах. Подобные законы уже действуют в 66 регионах России, — говорят в парламенте региона.
Также был предложен к принятию в первом чтении проект закона о признании недействительными определенных законов и положений Иркутской области, а также о внесении изменений в закон об областных льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение. Этот документ предусматривает вернуть полномочия по водоснабжению и водоотведению с муниципального на региональный уровень, а также в сфере обращения с ТКО. По словам Александра Халиулина, руководителя службы по тарифам Иркутской области, это связано с усложнением законодательства и цифровизацией в данной области.
Кроме того, члены комитета рекомендовали принять изменения в законы о приватизации областного государственного имущества и о государственной поддержке туризма в Иркутской области, чтобы соответствовать федеральному законодательству.