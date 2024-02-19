Депутаты Башкирии пресекут махинации с тотализаторами

«Законопроект направлен на пресечение противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований. По действующему законодательству никто из тех, кто имеет прямое отношение к результатам игр, не вправе делать ставки в букмекерских конторах и на тотализаторах. Это в первую очередь сами спортсмены, спортивные судьи, тренеры, руководители спортивных команд, спортивные агенты. Следить за этим должны спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги, но у них не хватает полномочий. Наш законопроект призван дать им необходимый инструментарий — обеспечить им доступ к закрытой информации о ставках», — пояснил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.