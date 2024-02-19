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Президент Киргизии посетит Россию

Президент Киргизии Жапаров планирует встретиться с Путиным во время визита в РФ.
Источник: © РИА Новости

БИШКЕК, 19 фев — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров 20—21 февраля посетит РФ и встретится с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации киргизского президента Муратбек Азымбакиев, слова которого приводятся на сайте главы государства.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 20—21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию», — заявил он.

По словам завотделом, Жапаров примет участие в официальной церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани.

«На полях мероприятия пройдут двусторонние встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным и главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В ходе встреч стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах», — уточнил Азымбакиев.