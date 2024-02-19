Президент Киргизии посетит Россию

БИШКЕК, 19 фев — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров
«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина
По словам завотделом, Жапаров примет участие в официальной церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани.
«На полях мероприятия пройдут двусторонние встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным и главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В ходе встреч стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах», — уточнил Азымбакиев.