Минтранс заявил о новшестве в конфискации маршруток у перевозчиков в Беларуси

Глава Минтранса обратил внимание на то, что сейчас проводится работа, связанная с корректировкой правил, а также ужесточение требований к перевозчикам. Он предположил, что, вероятнее всего, без контроля не поможет, сказав, что должны быть еще и контрольные мероприятия. Ляхнович пояснил, что, в том случае, если перевозчик под видом нерегулярных перевозок осуществляет еще и регулярные, то выходит, что он осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность.