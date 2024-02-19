Минтранс заявил о новшестве в конфискации маршруток у перевозчиков в Беларуси

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал про новшество в конфискации маршруток у перевозчиков в Беларуси.
Он отметил, что на сегодня существуют правила перевозки пассажиров, есть закон об автомобильном транспорте, об автомобильных перевозках, где все правила прописаны. Однако, добавил он, в погоне за рублем далеко не все перевозчики соблюдают правила. По этой причине, уточнил Ляхнович, приходится вернуться к допуску автомобильных перевозчиков именно на рынок.
— Соответствующий указ подписал глава государства совсем недавно.
Глава Минтранса обратил внимание на то, что сейчас проводится работа, связанная с корректировкой правил, а также ужесточение требований к перевозчикам. Он предположил, что, вероятнее всего, без контроля не поможет, сказав, что должны быть еще и контрольные мероприятия. Ляхнович пояснил, что, в том случае, если перевозчик под видом нерегулярных перевозок осуществляет еще и регулярные, то выходит, что он осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность.
— Поменялось немножко законодательство, ужесточилось оно для перевозчиков. Плюс пока было изъятие машин до вынесения решения судом, в последующем будет возможность конфискации этих автомобилей по решению суда, т.е. ужесточилась сама ответственность перевозчика, — объяснил министр транспорта и коммуникаций.