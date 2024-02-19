Четыре рабочих дня ждут воронежцев

На этой неделе, с 19 по 25 февраля, жителям Воронежской области удастся отдохнуть три дня — от пятницы до воскресенья. Это касается тех работников, которые трудятся по пятидневному рабочему графику.
В пятницу, 23 февраля, россияне будут отмечать День защитника Отечества. По производственному календарю этот день является праздничным, то есть нерабочим. Затем идут выходные дни, суббота и воскресенье.
Кстати, 22 февраля, будет сокращенным рабочим днем.
На 8 марта, жители России также будут отдыхать три дня.