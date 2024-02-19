Родственник Путина летит в Екатеринбург. ПРОГРАММА

Председатель организации — Роман Путин, которому президент России приходится двоюродным дядей. По утверждениям СМИ, в прошлом он служил в ФСБ, позднее работал советником у мэров и губернаторов. В 2013 году Роман Путин занялся бизнесом. В разное время ему принадлежали компании по производству и оптовой торговле нефтепродуктами, консалтинговое агентство и транспортная компания.