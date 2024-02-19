Родственник Путина летит в Екатеринбург. ПРОГРАММА

По предварительным данным, 20 февраля к приезду Романа Путина готовится завод «Пенетрон». 21 февраля общественника ждут на встречах с главой Федерации профсоюзов Свердловской области Андреем Ветлужских, митрополитом Евгением, муфтием Абдуль-Куддуссом Ашариным, директором Центра европейско-азиатских исследований Андреем Русаковым и президентом Уральской торгово-промышленной палаты Андреем Бесединым.
Главным событием поездки, как предполагается, станет церемония открытия Свердловского отделения «Всероссийского комитета поддержки Путина» в Окружном доме офицеров. Завершится программа поездкой Романа Путина в парки «Мариинские избы» и «Арамильская слобода».
«Всероссийский комитет поддержки Путина» (ВКПП) был создан весной 2021 года. Своей главной целью организация называет «объединение людей с активной гражданской позицией вокруг лидера страны» Владимира Путина. Исполкомы ВКПП действуют в более чем 30 регионах России.
Председатель организации — Роман Путин, которому президент России приходится двоюродным дядей. По утверждениям СМИ, в прошлом он служил в ФСБ, позднее работал советником у мэров и губернаторов. В 2013 году Роман Путин занялся бизнесом. В разное время ему принадлежали компании по производству и оптовой торговле нефтепродуктами, консалтинговое агентство и транспортная компания.
Неделей ранее в Свердловской области побывал и Владимир Путин. Президент прибыл вечером 15 февраля, посетил «Уралвагонзавод», школу № 32 в Нижнем Тагиле и побывал на предприятии «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, где провел совещание с участием федеральных чиновников о развитии транспортной сети в России. Одной из главных интриг визита стало отсутствие губернатора Евгения Куйвашева в президентской делегации.