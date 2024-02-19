Глава ЦИК Карпенко высказался о шоу и скандалах на выборах в Беларуси

Отвечая на вопрос о том, что в странах Запада выборы проходят с шоу и скандалами, а в Беларуси подобного нет, Карпенко заметил, что, если кому-то скучно, то можно посетить цирк, театры, концертные площадки. Глава ЦИК акцентировал внимание на том, что выборы являются серьезным общественно-политическим мероприятием. Он также высказал мнение, что все шоу и различного рода столкновения нацелены только на то, чтобы заболтать избирателя, дезорганизовать, информационно дезавуировать его для того, чтобы провести к власти тех кандидатов, которые есть.