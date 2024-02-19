Делегация Красноярского края под руководством губернатора Михаила Котюкова находится в ЛНР

Красноярск продолжает оказывать шефскую помощь Свердловскому муниципальному округу Луганской народной республики. Сегодня делегация Красноярского края под руководством губернатора Михаила Котюкова осмотрела ход восстановительных работ в социальных учреждениях, жилищном фонде, сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко.
В планах на 2024 год провести различный ремонт на 71 объекте и отремонтировать более 50 километров дорог в Свердловском МО.
В ходе визита губернатор Михаил Котюков посетил библиотеку имени Астафьева и современный молодежный центр. Они были возведены красноярскими строителями в рамках региональной шефской помощи.
Также было подписано соглашение о продолжении сотрудничества с главой Свердловского муниципального округа Андреем Сухачевым.
Кроме того, члены делегации возложили цветы к памятнику Скорбящей матери и Мемориалу скорби в знак памяти о погибших в боях с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественный войны и специальной военной операции.