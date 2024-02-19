В Самаре участникам спецоперации вручили боевые награды

В ходе встречи также шла речь о насущных проблемах и вопросах, которые команда филиала планирует помочь решить военнослужащим. Помимо этого, обсуждались патриотические и спортивные мероприятия. Многие из ветеранов с поражением опорно-двигательного аппарата хотят заниматься спортивным метанием ножа и следж-хоккеем.