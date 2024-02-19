В Самаре участникам спецоперации вручили боевые награды за заслуги в зоне СВО. Торжественная церемония прошла в самарском филиале фонда «Защитники Отечества».
— Наши бойцы — сильные, патриотичные и смелые ребята. Каждый из них внес свой большой вклад в защиту нашей Родины. Мы уважаем, заботимся и поддерживаем каждого героя, —сказала руководитель филиала Наталья Полянскова.
В ходе встречи также шла речь о насущных проблемах и вопросах, которые команда филиала планирует помочь решить военнослужащим. Помимо этого, обсуждались патриотические и спортивные мероприятия. Многие из ветеранов с поражением опорно-двигательного аппарата хотят заниматься спортивным метанием ножа и следж-хоккеем.
Напомним, ранее самарский «черный гусар» Владимир Тесло получил звание Героя России.