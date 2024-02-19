В Госдуме предложили отменить акт о передаче Крыма УССР

«Конечно, люди в 1954 году не могли себе представить, что пройдет не так уж много времени, и Советский Союз распадется. То, что в 1954 году было сделано, на самом деле, нарушило процедуры и законы в тот момент существовавшие, и никто сегодня, кроме Российской Федерации, которая является наследницей Советского Союза, не вправе судить на законодательном уровне о принятых тогда актах», — подчеркнул Затулин.