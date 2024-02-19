Воронежский губернатор поставил задачу возвести мегасад на 600 мест до конца 2025 года

Губернатором Воронежской области Александром Гусевым поставлена задача качественно и в срок, с выверенным архитектурным решением — до конца 2025 года — совместно с инвесторами возвести детский сад на 600 мест рядом с образовательным центром «Содружество» (мегашколой).
Этот новый объект, как и мегашкола, должен стать знаковым не только для региона, но и для страны, подчеркнул заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов в понедельник, 19 февраля.
Концепцию внешнего облика мегасада рассмотрела архитектурная комиссия. По задумке авторов, будущее учреждение по форме напоминает детскую погремушку — в контуре здания максимально ушли от острых углов.
Объект представляет собой 8 трехэтажных корпусов. Корпуса — это будущие группы для детей, замкнутые в единое пространство двухэтажной локацией из пищеблока, административных и технических помещений, мастерских и лабораторий, а также спортивного блока. Цветовая гамма здания предложена преимущественно в натуральных природных оттенках.
По заверению авторов концепции, детальная проработка планировочных решений с точки зрения удобства и безопасности организации воспитательного процесса велась в сотрудничестве с региональным министерством образования и городским управлением образования и молодежной политики. Из шести представленных вариантов архитектурная комиссия рекомендовала к доработке второй вариант концептуального решения с учетом изменения цвета и масштабности элементов — как в варианте № 1.
— Авторам предложено проработать варианты облицовки плиткой, выбрав масштаб и способ ее крепления. Отделка должна быть увязана с графиком возведения объекта, работы на котором планируется начать весной, — сообщили в Воронежском региональном отделении Союза архитекторов России.
Открытие памятного знака на месте строительства детского сада на 600 мест состоялось 1 сентября. В этот же день открылся образовательный центр «Содружество». На мероприятии присутствовали губернатор Воронежской области Александр Гусев и делегация Республики Беларусь.
Подробнее — в материале РИА «Воронеж». Детский сад, который возведут рядом с мегашколой, станет самым крупным в Черноземье. Соглашение о строительстве объекта было подписано в рамках мероприятий IX Форума регионов Беларуси и России.