Воронежский губернатор поставил задачу возвести мегасад на 600 мест до конца 2025 года

По заверению авторов концепции, детальная проработка планировочных решений с точки зрения удобства и безопасности организации воспитательного процесса велась в сотрудничестве с региональным министерством образования и городским управлением образования и молодежной политики. Из шести представленных вариантов архитектурная комиссия рекомендовала к доработке второй вариант концептуального решения с учетом изменения цвета и масштабности элементов — как в варианте № 1.