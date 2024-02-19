AP: правительство Венгрии отказалось встретиться с приехавшими в страну сенаторами США

Сенаторы объявили, что представят Конгрессу совместную резолюцию, осуждающую предполагаемый «откат демократии» в Венгрии. В документе сенаторы отмечают «важную роль, которую Венгрия может играть в европейской и трансатлантической безопасности», но указывают на ее неспособность сдержать обещание по одобрению членства Швеции в НАТО. В резолюции критикуются «все более теплые отношения» венгерского премьера Виктора Орбана с Россией и Китаем, а также отмечается, что Венгрия «сопротивлялась введению санкций Евросоюза в отношении РФ и ослабляла их».