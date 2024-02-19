AP: правительство Венгрии отказалось встретиться с приехавшими в страну сенаторами США

Делегация приехала в столицу Венгрии вчера, 18 февраля. Сенатор-демократ Джинн Шейхин выразила разочарование тем фактом, что ни один из членов венгерского правительства не принял приглашения встретиться с делегацией. Ее коллега Крис Мёрфи счел позицию правительства Венгрии «странной и тревожной».
Сенаторы объявили, что представят Конгрессу совместную резолюцию, осуждающую предполагаемый «откат демократии» в Венгрии. В документе сенаторы отмечают «важную роль, которую Венгрия может играть в европейской и трансатлантической безопасности», но указывают на ее неспособность сдержать обещание по одобрению членства Швеции в НАТО. В резолюции критикуются «все более теплые отношения» венгерского премьера Виктора Орбана с Россией и Китаем, а также отмечается, что Венгрия «сопротивлялась введению санкций Евросоюза в отношении РФ и ослабляла их».
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на прошлой неделе заявил, что приветствует предстоящий визит американских сенаторов, но призвал не оказывать на Венгрию давления. «Мы рады, что они приезжают сюда, потому что они сами видят, что все, что они читают о Венгрии в либеральных американских СМИ, — это наглая ложь», — утверждает Сийярто.
Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Одобрить ее отказывались только две страны альянса — Турция и Венгрия. 25 января 2024 года Турция утвердила ратификацию членства Швеции в НАТО. Виктор Орбан обещал, что парламент Венгрии ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО в начале весенней сессии, которая откроется 26 февраля.
Лаура Кеффер