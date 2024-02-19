Генпрокурор Беларуси: 31 беглый лидер оппозиции получил более 425 лет тюрьмы

Генеральный прокурор Андрей Швед, выступая в Овальном здании парламента 19 февраля, рассказал, что суды в Беларуси назначили более 420 лет беглым лидерам оппозиции, пишет Sputnik.by.
Он напомнил, что в отношении организаторов, а также участников экстремистских структур, которые скрываются за пределами Беларуси, проводится специальное расследование. Швед уточнил, что оно было применено к 31 лицу, назвав Латушко, Герасименю, Прокопьева, Тихановскую, Цепкало, Лупоносова.
— Общий срок назначенного им наказания в виде лишения свободы уже составляет более 425 лет.
Генеральный прокурор обратил внимание на то, что в Беларуси принимаются меры, по раскрытию преступлений, которые связаны с экстремистской направленностью. Он заметил, что в 2023 году число подобных преступлений уменьшилось в два раза. Так, в 2023 году указанных преступлений было 1450, а в 2022 году — более 3000. По его словам, сейчас в белорусские суды направлено более 1000 уголовных дел, связанных с экстремистскими преступлениями, заметив, что прокуроры поддержали государственное обвинение по таким делам в отношении 1500 лиц. Швед сказал, что оправдательных приговоров по ним не выносилось.