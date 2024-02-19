Генпрокурор Беларуси: 31 беглый лидер оппозиции получил более 425 лет тюрьмы

Генеральный прокурор обратил внимание на то, что в Беларуси принимаются меры, по раскрытию преступлений, которые связаны с экстремистской направленностью. Он заметил, что в 2023 году число подобных преступлений уменьшилось в два раза. Так, в 2023 году указанных преступлений было 1450, а в 2022 году — более 3000. По его словам, сейчас в белорусские суды направлено более 1000 уголовных дел, связанных с экстремистскими преступлениями, заметив, что прокуроры поддержали государственное обвинение по таким делам в отношении 1500 лиц. Швед сказал, что оправдательных приговоров по ним не выносилось.