Виталий Хоценко рассказал о карьерном форуме для омской молодёжи «ТРУД КРУТ»

Форум «ТРУД КРУТ» проходит по всей России в рамках программы по развитию молодежной политики «Регион для молодых». Запустили проект 17 февраля — в День РСО — на выставке «Россия». Омск закрывает серию форумов.
В Омской области форум «ТРУД КРУТ» проводится совместно с движением студенческих отрядов. В нём участвует порядка 3,5 тысячи молодых омичей.
«Сегодня у нас проходит карьерный форум “ТРУД КРУТ”. Около 3,5 тысяч ребят благодаря молодежной площадке смогут узнать о карьерных перспективах, созданных в нашем регионе, а также познакомятся с возможностями, которые открывают студенческие отряды. Важно, что наша молодежь хочет и умеет трудиться на благо нашей Родины! Гордимся!» — отметил значимость события губернатор Виталий Хоценко.
На форуме участники узнают информацию по трем направлениям: «ТРУД КРУТ | Студент», «ТРУД КРУТ | Профи» и «ТРУД КРУТ | Юниор». В рамках события представлены интерактивные презентации направлений студенческих отрядов: проводники, вожатые, сервис, строительные отряды, сельскохозяйственные отряды, трудовые отряды подростков.
О мире студотрядовского движения участники узнают в игровой форме. Каждый участник форума может получить ценный опыт в построении карьеры, определить свои интересы в профессиональной сфере, составить персональный карьерный план и получить консультацию по его реализации.