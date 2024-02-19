Виталий Хоценко рассказал о карьерном форуме для омской молодёжи «ТРУД КРУТ»

«Сегодня у нас проходит карьерный форум “ТРУД КРУТ”. Около 3,5 тысяч ребят благодаря молодежной площадке смогут узнать о карьерных перспективах, созданных в нашем регионе, а также познакомятся с возможностями, которые открывают студенческие отряды. Важно, что наша молодежь хочет и умеет трудиться на благо нашей Родины! Гордимся!» — отметил значимость события губернатор Виталий Хоценко.