Илан Шор назвал три главных шага по возрождению сельского хозяйства Молдовы

Поднять сельское хозяйство в Молдове возможно в три этапа, считает Илан Шор. Первое, по мнению политика — это обеспечение государством продажи сельхозпродукции в другие страны. Для этого нужно изучить передовой опыт других стран. Он призвал создать госкомпанию, которая займется выкупом урожая у аграриев и его экспортом.