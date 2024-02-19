Илан Шор назвал три главных шага по возрождению сельского хозяйства Молдовы

Поднять сельское хозяйство в Молдове возможно в три этапа, считает Илан Шор. Первое, по мнению политика — это обеспечение государством продажи сельхозпродукции в другие страны. Для этого нужно изучить передовой опыт других стран. Он призвал создать госкомпанию, которая займется выкупом урожая у аграриев и его экспортом.
«Министр сельского хозяйства должен подняться и летать, подписывать контракты акты и решать проблемы, а государство должно за свои деньги выкупать урожай, обеспечить сельскохозяйственников деньгами и заниматься продажей урожая», — заявил Илан Шор.
Второй важный шаг — это ирригация земель, использование современных технологий, которые помогут избавить аграриев от влияния капризов погоды.
И третье: нужно обеспечить справедливое финансовое взаимодействие между собственниками земель и крупными сельхозпроизводителями. Наши землевладельцы получают мизерные деньги за то, что сдают в эксплуатацию принадлежащие им земли. Регулирование этого процесса необходимо взять на себя государству, отметил Шор.