Главы МИД Казахстана и Узбекистана договорились увеличить товарооборот

«Теперь одна из следующих вех — увеличить товарооборот до 10 млрд долларов, не теряя при этом полученного акцента. Мы ожидаем, что ввод в эксплуатацию Международного центра промышленной кооперации на казахско-узбекской границе будет существенно способствовать двустороннему торговому обороту. Отдельно мы отметили важность проведения форумов межрегионального сотрудничества. Мы обменялись мнениями по актуальному вопросу жителей Центрально-Азиатского региона — водно-энергетическому комплексу, обратили внимание на пути его решения. Мы договорились, что указанные инициативы будут поддержаны внешнеполитическими ведомствами».