Досрочное голосование в отдаленных местностях начнется 25 февраля

«В воскресенье, 25 февраля, начнется досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании. Члены избирательных комиссий традиционно выедут на метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения — на вертолетах, снегоходах и даже собачьих упряжках», — говорится в сообщении.