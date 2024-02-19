Досрочное голосование в отдаленных местностях начнется 25 февраля

«В воскресенье, 25 февраля, начнется досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании. Члены избирательных комиссий традиционно выедут на метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения — на вертолетах, снегоходах и даже собачьих упряжках», — говорится в сообщении.
В комиссии отметили, что это очень малый процент избирателей. По ее данным, в 2018 году на выборах президента досрочно голосовали около 180 тысяч избирателей, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях (0,25%), около 31 тысячи избирателей на 957 избирательных участках, образованных на судах, находящихся в плавании (0,04%).
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.