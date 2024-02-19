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Кубанский депутат Госдумы предложил изъять замок Пугачевой и иноагента Галкина

Кубанский депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал МВД проверить, можно ли изъять замок у Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан Минюстом иностранным агентом) по новому закону об имуществе иноагентов. Об этом парламентарий рассказал в своем Telegram-канале.

«Народные артисты идут против народа. За такое надо нести ответственность. Дворец Галкина (признан Минюстом иностранным агентом) и Пугачевой пора конфисковать за фейки об армии. Закон для этого есть. Правоохранительные органы должны проверить, возможны ли такие санкции. Если да, конфисковать их замок немедленно».

заявил Дмитрий Гусев


Дворец, стоимостью около 1 млрд руб., расположен в поселке Грязь. Продать его так и не получилось.

«Госдума приняла закон о конфискации имущества за распространение фейков об армии. Предлагаю МВД рассмотреть вопрос об изъятии замка у иноагента Галкина и его жены Пугачевой. А саму примадонну пора лишить звания “народной”. Как лишили ее мужа-комика ордена Почета Кузбасса. Но самое важное — не допускать к эфиру и сцене. Ведь их больше всего пугают не имущественные потери, а потеря популярности. Известность — их главный капитал, а забвение — главный страх», — считает депутат.

Тат Гаспарян