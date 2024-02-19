Кубанский депутат Госдумы предложил изъять замок Пугачевой и иноагента Галкина

«Народные артисты идут против народа. За такое надо нести ответственность. Дворец Галкина (признан Минюстом иностранным агентом) и Пугачевой пора конфисковать за фейки об армии. Закон для этого есть. Правоохранительные органы должны проверить, возможны ли такие санкции. Если да, конфисковать их замок немедленно».
Дворец, стоимостью около 1 млрд руб., расположен в поселке Грязь. Продать его так и не получилось.
«Госдума приняла закон о конфискации имущества за распространение фейков об армии. Предлагаю МВД рассмотреть вопрос об изъятии замка у иноагента Галкина и его жены Пугачевой. А саму примадонну пора лишить звания “народной”. Как лишили ее мужа-комика ордена Почета Кузбасса. Но самое важное — не допускать к эфиру и сцене. Ведь их больше всего пугают не имущественные потери, а потеря популярности. Известность — их главный капитал, а забвение — главный страх», — считает депутат.
Тат Гаспарян