Кубанский депутат Госдумы предложил изъять замок Пугачевой и иноагента Галкина



Дворец, стоимостью около 1 млрд руб., расположен в поселке Грязь. Продать его так и не получилось.



«Госдума приняла закон о конфискации имущества за распространение фейков об армии. Предлагаю МВД рассмотреть вопрос об изъятии замка у иноагента Галкина и его жены Пугачевой. А саму примадонну пора лишить звания “народной”. Как лишили ее мужа-комика ордена Почета Кузбасса. Но самое важное — не допускать к эфиру и сцене. Ведь их больше всего пугают не имущественные потери, а потеря популярности. Известность — их главный капитал, а забвение — главный страх», — считает депутат.



Тат Гаспарян

