Сергей Кропачев назначен вице-губернатором Петербурга

«С сегодняшнего дня Сергей Кропачев будет отвечать за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, непосредственно координировать и контролировать работу комитета по тарифам и комитета по энергетике и инженерному обеспечению», — говорится в сообщении на сайте Смольного.



Ранее господин Беглов освободил от должности вице-губернатора Сергея Дрегваля. Постановление было подписано 6 февраля. Бывший чиновник об отставке просил самостоятельно. Позже Сергей Дрегваль был назначен на пост замдиректора в компании «Интер РАО».

